PSG : Les recrues vont pleuvoir, le mercato s'accélère

Dans : PSG.

Dans des circonstances totalement exceptionnelles, le PSG a mordu la poussière pour son premier match de la saison, ce jeudi à Lens.

Une défaite 1-0 avec une équipe méconnaissable sur la pelouse, en raison des départs et des absents. Forcément, cette équipe ne sera pas celle qui sera alignée dans quelques semaines ou dans un mois, lorsque les forfaits seront de retour et que le marché des transferts sera terminé. Désireux de vendre pour augmenter sa surface financière et compenser les pertes liées à la crise sanitaire, Leonardo a néanmoins bien conscience qu’il est désormais l’heure de renforcer l’équipe. Selon Canal+, le directeur sportif attendait le début du championnat pour se lancer dans les opérations de recrutement. Et cela va donc rapidement s’accélérer avec la signature dans les heures à venir d’Alessandro Florenzi, mais aussi celle d’Eric Maxim Choupo-Moting, qui est également annoncée comme imminente.

La semaine prochaine, Leonardo espère enchainer avec la venue d’un milieu de terrain et d’un attaquant, pour compléter l’équipe et donner à Thomas Tuchel de quoi faire face à une saison qui s’annonce chargée. Le calendrier a en effet été raccourci, et les organismes seront très sollicités après la très courte pause faisant suite à la finale de la Ligue des Champions. Si Mbappé, Neymar ou encore Icardi et Di Maria ont eu quelques jours de repos forcé avec leur test positif au Covid-19, l’ambition est tout de même de pouvoir face à d’inévitables passages à l’infirmerie pendant la saison, et éviter ainsi de se retrouver dans une situation similaire à celle du match d’ouverture face à Lens. A Leonardo de monter à nouveau un groupe plus étoffé et toujours aussi compétitif pour l'exercice 2020-2021.