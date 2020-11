PSG : Les propos polémiques de Leonardo, Luis Fernandez fou de rage

Dans : PSG.

Leonardo a surpris tout le monde ce mardi. Le directeur sportif du PSG a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux de son club, histoire d’évoquer largement les sujets chauds du club de la capitale.

Un large spectre plutôt apprécié tant le Brésilien n’a évité aucun sujet, et les a même évoqués avec franchise sans faire de la langue de bois. Par contre, il est peut-être allé trop loin quand il a parlé du PSG, de la ville, et de la passion pour le football qui n’est pas encore aussi intense qu’ailleurs dans la capitale. Surtout quand la comparaison a touché Marseille. « Paris n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot », a livré Leonardo, ce qui a eu le don de faire littéralement bondir Luis Fernandez.

« Quand j'entends ça, ça me révolte, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas du tout son opinion. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Nasser Al-Khelaïfi lui remette les idées en place. C'est vrai que quand il est passé par le PSG, il est resté dix ans. C'est bien ça, non ? Rai, lui, il a aimé le club. Même Ricardo, même Valdo. Eux, ils ne sont pas venus au club pour faire une année, flamber et partir ailleurs. Eux, ils ont aimé le PSG. Et ça on ne peut pas leur enlever à ces Brésiliens-là. Lui, il est parti au bout d'un an. Alors quand on parle de culture, il faut savoir ce qu'on dit », a balancé dans Le Parisien l’ancien joueur, entraineur et dirigeant du PSG, pour qui Leonardo est clairement parti trop loin. Un petit règlement de comptes pour l’ancien membre du carré magique, qui regrette de ne plus faire partie de l’organigramme, et a souvent taclé Leonardo depuis son retour.