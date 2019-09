PSG : Les prolos de Paris ont battu le Real, le craquage de Dhorasoo

Dans : PSG, Ligue 1.

La victoire du Paris Saint-Germain sur le Real Madrid a fait du bruit ce samedi, tant par l’ampleur du score (3-0) que par le jeu déployé et la domination exercée sans Neymar, Cavani ou Mbappé.

Une solidarité qui a marqué les esprits, et permet même de lancer un nouveau genre de débat. Ancien footballeur professionnel, Vikash Dhorasoo ne cache pas son engagement politique par de nombreuses opérations. Ces dernières années, il s’est rapproché de Jean-Luc Mélenchon, pour qui il affiche clairement son soutien. Et dans un discours très « travailleur », l’ex-international français n’a pas hésité à comparer la victoire du PSG sur le Real, au combat qui doit être mené contre le capitalisme partout dans le monde.

En communiquant, coopérant et écoutant notre instinct, ensemble, on pourra lutter contre le capitalisme en s’inspirant des employés du PSG qui ont battu le grand Réal Madrid hier soir ✊🏾#PSGRMA — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) 19 septembre 2019

« En communiquant, coopérant et écoutant notre instinct, ensemble, on pourra lutter contre le capitalisme en s’inspirant des employés du PSG qui ont battu le grand Réal Madrid hier soir », a osé Dhorasoo, dans une tirade bien évidemment provocatrice à souhait. Car au premier degré, et même si quelques remplaçants habituels du PSG ont pu se mettre en avant dans cette rencontre, difficile de faire passer les joueurs parisiens pour un symbole de la lutte contre l’argent-roi.