PSG : Les premiers mots de Paredes après sa signature à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Enfin joueur du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a récupéré le numéro 8, laissé libre par Thiago Motta. Le milieu de terrain argentin se sait très attendu dans la capitale, où une pénurie de milieux de terrain a été constatée de longue date. Impatient de jouer sous les ordres de Thomas Tuchel, l’ancien de Boca Juniors, de la Roma et du Zénith s’est confié immédiatement après sa signature sur le site officiel du club de la capitale. Des propos bien évidemment élogieux envers le PSG et ses dirigeants.

« Je ressens beaucoup de fierté au moment de rejoindre le Paris Saint-Germain. Après mes précédentes expériences en Italie et en Russie, j’ai aujourd’hui cette fantastique opportunité, non seulement de découvrir un nouveau football, mais surtout l’un des maillots les plus prestigieux du monde. Je remercie le président et l’entraîneur pour la confiance qu’ils me témoignent en me recrutant. Nous connaissons tous l’extraordinaire dimension sportive du Paris Saint-Germain, de ses joueurs et de son staff. Je partage avec eux les mêmes ambitions très élevées et je ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi comme milieu de terrain. J’ai hâte de goûter également à l’atmosphère passionnée du Parc des Princes, moi qui ai grandi au milieu de la ferveur des Argentins pour le football », a livré la première recrue parisienne du mercato hivernal. Et peut-être pas la dernière ?