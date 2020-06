PSG : Les masques tombent, Pierre Ménès détruit Cavani

Dans : PSG.

Meilleur buteur de l’histoire du club, Edinson Cavani ne terminera pas la saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain.

En fin de contrat au 30 juin, l’international uruguayen ne sera donc pas de l’aventure du Final 8 de la Ligue des Champions en août prochain. Chez les supporters franciliens, l’information a fait l’effet d’une mauvaise blague, tant il paraissait acquis que les historiques Thiago Silva et Edinson Cavani allaient prolonger, au moins pour aller au terme de cette saison. Ce ne sera donc pas le cas de l’attaquant de 32 ans, lequel essuie quelques critiques depuis l’annonce de son départ prématuré. Via son compte Twitter, Pierre Ménès n’a par exemple pas manqué d'allumer le choix d’Edinson Cavani…

« Voilà voilà la légende dans toute sa splendeur. Il a une belle occasion de jouer la Ligue des Champions et de finir en beauté comme il le méritait. Mais non le prochain contrat est plus important. Tôt ou tard les masques tombent » a regretté Pierre Ménès, totalement dégoûté de voir Edinson Cavani privilégier son futur contrat plutôt que de terminer la belle aventure au Paris Saint-Germain. Pour l’international uruguayen, meilleur buteur de l’histoire du PSG, il est clair que l’aventure en France se termine clairement en eau de boudin. Pour rappel, Thomas Meunier est dans la même situation. Ayant d’ores et déjà trouvé un accord avec le Borussia Dortmund dans l’optique de la saison prochaine, le Belge va également quitter le PSG dès le 30 juin. Les situations de Thiago Silva et de Layvin Kurzawa sont différentes. Le capitaine brésilien va prolonger son contrat de deux mois avant de partir tandis que l’international français discute pour une prolongation au-delà même de la fin de saison 2019-2020.