PSG : Kimpembe, un like qui déclenche une énorme polémique

Pour avoir liké un message d'un champion de MMA, Khabib Nurmagomedov, qui s'exprimait concernant les caricatures de Mahomet, Presnel Kimpembe a provoqué une énorme polémique. Le champion du monde 2018 s'est expliqué.

Khabib Nurmagomedov, champion de MMA et musulman de confession, n’a pas apprécié les récents propos d’Emmanuel Macron suite à l’assassinat ignoble de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie il y a deux semaines. Vendredi, le sportif russe avait posté un premier message qui menaçait physiquement le Président de la République, et ce samedi Khabib Nurmagomedov remettait cela en reprochant l’usage de la liberté d’expression en France suite aux caricatures de Mahomet par Charlie-Hebdo. Ce dernier poste a reçu de nombreux « like » dont celui de Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG et de l’équipe de France, qui est musulman lui aussi. Bien évidemment, les réseaux sociaux se sont enflammés en regrettant ce soutien de Kimepembe.

Conscient que ce « like » pouvait être mal perçu, le joueur du Paris Saint-Germain a vite mis les choses au point, là aussi par Twitter. « Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes », a clairement fait savoir Presnel Kimpembe, lequel ne veut pas passer pour ce qu'il n'est pas.