PSG : Les chiffres le prouvent, Icardi vaut bien 70 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A la fin du mercato estival, Leonardo a réalisé un véritable coup de maître en s’attachant les services de Mauro Icardi.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, l’Argentin a de grandes chances d’être conservé par le club de la capitale, qui aura le choix de recruter ou non l’attaquant pour 70 ME à la fin de la saison. Une chose est certaine : les chiffres parlent pour Mauro Icardi en ce début de saison. En effet, l’ancien capitaine de l’Inter Milan affiche des statistiques incroyables. Par exemple, il a marqué au minimum un but lors des cinq dernières rencontres toutes compétitions de Paris.

En Ligue 1, son ratio est délirant puisque Mauro Icardi a marqué quatre buts et a délivré une passe décisive… en quatre matchs. En Ligue des Champions, c’est également très satisfaisant avec trois buts en trois matchs sur la scène européenne. En moyenne, il est donc impliqué sur 1,14 buts marqués par match de son équipe, toutes compétitions confondues. Enfin, et c’est Opta qui livre cette dernière statistique totalement dingue, le nouvel avant-centre du Paris Saint-Germain a marqué 7 buts en seulement 12 tirs cadrés à Paris. Autant de chiffres qui prouvent que Leonardo ne doit pas hésiter au moment de lever l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi…