PSG : Les caisses sont vides, mercato de crise à Paris

Durement touché par la crise financière, le Paris Saint-Germain ne s’est autorisé aucune folie durant ce mercato estival.

Et pour cause, le PSG s’est attaché les services d’Alessandro Florenzi et de Moise Kean sous la forme de prêts, tout comme Danilo Pereira dont la signature a été officialisé ce lundi. L’international portugais est également prêté en provenance du FC Porto mais le concernant, il s’agira d’un prêt avec option d’achat automatique pour un montant total avoisinant 20 ME. Quoi qu’il en soit, les gros transferts à 50 ME ou plus sont loin pour le Paris Saint-Germain, qui n’avait tout simplement pas les moyens de réaliser ce genre de folie cet été après la crise financière engendrée par le Covid-19.

Plus que jamais, ce mercato de crise confirme que les caisses du Paris Saint-Germain ont cruellement souffert au cours des six derniers mois selon Dominique Armand, malgré la puissance du Qatar. « Ce mercato du PSG transpire vraiment le mercato de crise. Il n’y a pas de stars, il n’y a aucun transfert, que des prêts. Ce mercato estival est la confirmation que le Paris Saint-Germain est en difficulté sur le plan financier. Leonardo est obligé de tenter des coups (Florenzi, Kean, Danilo Pereira) mais quelle sera la plus-value sportive ? Pour l’instant, on n’en sait rien. Je ne dis pas que les joueurs recrutés sont des pipes, mais il y a des doutes » a analysé le consultant de Canal Plus. Reste maintenant à voir si ce mercato low-cost permettra tout de même au PSG d’atteindre ses objectifs cette saison, à savoir de conserver son titre de champion de France et de remporter la Ligue des Champions, un an après avoir échoué en finale face au Bayern Munich à Lisbonne lors d’un Final 8 inédit.