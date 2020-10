PSG : Le prix de Danilo Pereira fuite, c’est un braquage

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu défensif depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé chaussure à son pied avec Danilo Pereira.

Véritable spécialiste du sprint final en matière de mercato, Leonardo a bouclé la venue de l’international portugais de 29 ans en provenance du FC Porto. Un très gros coup quand on connaît le CV de Danilo Pereira, lequel totalise 200 matchs avec le club du Dragon et 40 sélections avec la sélection portugaise. Surtout, c’est un joueur correspondant parfaitement au profil recherché par Leonardo et Thomas Tuchel qui débarque au Paris Saint-Germain, à savoir un véritable milieu défensif très physique et costaud (1m88). Le capitaine du FC Porto débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat et ce lundi, les détails économiques de ce dossier ont fuité.

A en croire les informations glanées par RMC, le PSG va débourser 4 ME pour le prêt de Danilo Pereira, auquel il faudra ajouter 16 ME, prix de l’option d’achat obligatoire. Au total, le Paris Saint-Germain ne va donc payer que 20 ME pour s’attacher les services du milieu défensif de 29 ans, lequel sort d’une saison pleine en 2019-2020 avec 40 matchs disputés au total à Porto. Reste maintenant à voir comment Danilo Pereira s’adaptera dans sa nouvelle équipe mais sur le papier, cela ressemble à un énorme coup dont Leonardo a le secret en fin de mercato. Pour rappel, l’été dernier, le directeur sportif brésilien avait bouclé les venues de Mauro Icardi (Inter Milan) et de Keylor Navas (Real Madrid) dans l’ultime journée du mercato estival. Des transferts décisifs pour le PSG au vu des performances de l’Argentin et de l’international costaricien la saison dernière.