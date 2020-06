PSG : Les agents de Kouassi insistent pour un départ !

Dans : PSG.

Utilisé à 13 reprises toutes compétitions confondues par Thomas Tuchel cette saison, Tanguy Kouassi souhaite signer son premier contrat professionnel en faveur du PSG.

Sous contrat aspirant jusqu’au 30 juin prochain, le défenseur central de 18 ans dispose de sollicitations à l’étranger puisque le Red Bull Leipzig et le Milan AC lui ont d’ores et déjà soumis une offre. C’est également le cas du PSG, qui espère que son prometteur défenseur, également capable de jouer au milieu de terrain, s’engagera en faveur de son club formateur. Selon les informations récoltées par Foot Mercato, il ne fait plus aucun doute que la profonde envie de Tanguy Kouassi est bien de signer au Paris SG. En revanche, tout n’est pas si simple dans ce dossier puisque les agents de l’international français des U18 ne sont pas du même avis…

Toujours selon le média, les agents de Tanguy Kouassi poussent clairement le « Titi » parisien au départ, plus rémunérateur pour eux. Autant dire que ce dossier ne devrait donc pas manquer d’irriter les dirigeants parisiens dans les semaines à venir, surtout si Tanguy Kouassi venait à signer au Milan AC ou au Red Bull Leipzig contre sa volonté. Au niveau du temps de jeu, le défenseur de 18 ans a reçu des garanties très fortes de la part des clubs allemands et italiens. Le Paris SG pourrait rapidement en faire de même, en lui promettant un rôle de n°3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe. Car pour rappel, le PSG ne devrait pas recruter de joueur afin de malgré le départ de Thiago Silva. Reste que Thilo Kehrer et Abdou Diallo sont également présents dans l’effectif, et n’apprécieront guère de passer derrière un jeune joueur inexpérimenté de 18 ans…