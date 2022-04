PSG : Les 4 pistes pour l’avenir de Pochettino

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur la sellette au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pourrait se retrouver dans une position délicate l’été prochain. L’entraîneur argentin, longtemps convoité par Manchester United, risque de devoir patienter avant de se relancer.

A en croire la presse anglaise, c’est quasiment acté, Mauricio Pochettino ne sera pas le manager de Manchester United la saison prochaine. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a longtemps été annoncé dans le viseur du club anglais. Mais depuis quelques jours, plusieurs sources d’outre-Manche affirment que les Red Devils ont jeté leur dévolu sur Erik ten Hag. On parle effectivement d’un accord verbal entre le pensionnaire de Premier League et l’actuel coach de l’Ajax Amsterdam, l'officialisation étant même annoncée pour la semaine prochaine par différents médias. Alors quelles pistes s'offrent encore à Mauricio Pochettino au moment où la porte d'Old Trafford se referme pour l'entraîneur argentin ?

Le Daily Mirror fait le point sur l'avenir de Mauricio Pochettino et énumère quatre possibilités plus ou moins crédibles. Pour commencer, nos confrères imaginent le technicien poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. L’ancien manager de Tottenham est clairement menacé après son échec dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, lui qui n’a pas su instaurer une identité de jeu avec les stars mises à sa disposition. Mais l’entraîneur parisien a encore un an de contrat et a fait savoir qu’il aimerait continuer. De plus, le média britannique estime que ses potentiels successeurs (Zinedine Zidane ? Antonio Conte ?) ne sont pas nombreux et que finalement Doha pourrait lui maintenir sa confiance si aucun entraîneur vraiment valable n'est trouvé.

Pochettino viré, 4 solutions pour lui

Mais en cas de licenciement, son nom pourrait réapparaître du côté du Real Madrid, où le président Florentino Pérez l’a toujours apprécié. Reste à savoir où en sera le coach madrilène Carlo Ancelotti à la fin de la saison. A ce moment, il sera sans doute trop tard pour envisager de prendre en main une sélection avant le Mondial 2022, mais le Daily Mirror le verrait bien devenir sélectionneur, rappelant que d'ancien managers de Premier League ont tenté l'expérience, et notamment Roberto Martinez, qui dirige la Belgique. Enfin, nos confrères estiment que Mauricio Pochettino pourrait tout simplement attendre qu’un bon poste se libère la saison prochaine et que comme d'autres avant lui il prenne une année sabbatique sur le compte du Paris Saint-Germain. Ce n’est sans doute pas le plan prévu, mais l’Argentin n’aura pas forcément l’embarras du choix.