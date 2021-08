PSG : Les 4 dossiers chauds du mercato !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain n’a pas terminé son mercato 2021. Il y a bien évidemment l’ouragan Kylian Mbappé, mais aussi trois dossiers capitaux à traiter.

Nasser Al-Khelaïfi reste inflexible, mais le forcing de la presse espagnole pour annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid doit certainement l’agacer. D’autant plus que son attaquant ne souhaite toujours pas entendre parler d’une prolongation. Un silence qui conforte les Madrilènes dans leurs certitudes. Pas de quoi faire trembler réellement le PSG et ses supporters, car il n’y a tout simplement eu aucune offre de formulée. Reste à savoir si la Maison Blanche tentera sa chance dans les prochains jours, histoire de voir si le Paris SG est réellement prêt à envisager de laisser filer son champion du monde pour zéro euro dans un an.

Le Parisien contredit RMC

Derrière ce dossier qui occupe logiquement beaucoup l’esprit des dirigeants parisiens, il y a la question du remplaçant de Mbappé si ce dernier venait à partir. RMC a fait savoir ce lundi que le PSG se gardait Richarlison, grand ami de Neymar, sous le coude en cas de départ de son numéro 7. Pour Le Parisien, aucun contact n’a été pris en ce sens, et aucune piste d’un numéro 9 n’est à l’étude. Voilà un élément de plus en faveur d’un Kylian Mbappé qui reste au PSG cette saison.

Pas de départ et pas d’arrivé en attaque donc, mais du mouvement de prévu à d’autres postes. Le PSG hésite en effet sur le dossier Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain n’a plus du tout la tête à Rennes, et à un an de la fin de son contrat, le club breton envisage de le laisser partir pour 30 ME. Si Paris n’a pas réellement besoin d’un joueur à ce poste, l’idée de manquer une telle occasion dérange clairement Leonardo. Le directeur sportif du Paris SG sait qu’il est seul sur le coup, et que l’international français a envie de venir dans la capitale. Une occasion en or donc, même si le coût financier est réel.

Enfin, Le Parisien dévoile qu’il y a un dernier élément pris en compte par la direction du PSG pour cette fin de mercato, et que cela pourrait générer une vraie surprise. Il s’agit de l’étude pour faire venir un nouvel arrière gauche. Juan Bernat a toujours du mal à revenir quasiment un an après sa grave blessure au genou. Abdou Diallo se montre convaincant, mais de là à être un titulaire dans les grands matchs de Ligue des Champions… Et Layvin Kurzawa est parti pour rester, mais pas pour être un joueur important dans l’esprit de Mauricio Pochettino. Résultat, le PSG scrute le marché des arrières gauches en espérant trouver la perle rare dans le sprint final. Un moment que Leonardo affectionne particulièrement.