Mercato : Navas du PSG à la MLS, Beckham sort son plan

Dans : PSG.

Il y a quelques jours, la presse espagnole lâchait une information surprenante en indiquant que le PSG était intéressé par le gardien de Bilbao, Unai Simon.

Plus tôt dans l'hiver, c’est Hugo Lloris qui avait été associé au Paris Saint-Germain tandis que Leonardo reste un grand admirateur du jeune et prometteur Gianluigi Donnarumma. De toute évidence, le Paris Saint-Germain surveille avec une grande attention le marché des gardiens de but. Il dispose pourtant de l’un des tous meilleurs joueurs du monde à ce poste en la personne de Keylor Navas. Mais vraisemblablement, la direction parisienne a bien conscience qu’il est nécessaire de préparer l’avenir, l’international costaricien ayant déjà 34 ans. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, l’ancien gardien du Real Madrid n’a pas l’intention de faire ses valises rapidement… à moins de recevoir une proposition très attractive financièrement.

A en croire les informations de Don Balon, le championnat américain pourrait être une destination envisageable pour Keylor Navas. Cela tombe bien, un homme très ambitieux souhaite bâtir une grande équipe en Major League Soccer, il s’agit bien sûr de David Beckham. Le patron de l’Inter Miami, qui a déjà frappé fort il y a un an en s’offrant les services de Blaise Matuidi, aimerait beaucoup compter Keylor Navas dans son effectif. Reste maintenant à voir quelle sera la décision du Costaricien, qui pourrait tenter de rester une saison supplémentaire au PSG… à condition d’être toujours le titulaire indiscutable. Si le club de la capitale faisait le choix de recruter Lloris, Simon ou encore Donnarumma dès cet été, alors Keylor Navas pourrait tout claquer et prendre la direction de l’Inter Miami. Un feuilleton à suivre de près au PSG, où les supporters sont très satisfaits du rendement de Keylor Navas, notamment dans les grandes affiches de Ligue des Champions.