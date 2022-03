PSG : Leonardo viré, Zidane impose ses conditions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane se rapproche chaque jour du PSG, avec des contacts continus et prolifiques avec l'Emir du Qatar. Et des exigences aussi.

A une semaine du choc face au Real Madrid, et en pleine actualité chaude autour de l’avenir de Kylian Mbappé, Leonardo a décidé de prendre la parole pour faire le point sur la situation du PSG. Un autre dossier majeur y a été évoqué avec l’avenir de Mauricio Pochettino. Pour le directeur sportif parisien, les choses sont limpides et l’entraineur argentin a encore une année de contrat. Un éventuel remplaçant n’a jamais été contacté, et l’avenir de l’ancien défenseur se situe donc au Parc des Princes. Hors de question d’évoquer le moindre contact avec Zinedine Zidane. « On n’a jamais contacté Zinedine Zidane ou qui que ce soit », a fait savoir Leonardo, qui ne pouvait de toute façon pas dire le contraire alors qu’un match capital arrive face au Real Madrid. Mais il se pourrait bien que le Brésilien ne fasse pas dans la langue de bois, et ne soit tout simplement pas dans la boucle pour de telles discussions.

Zidane avec Leonardo, c'est non !

Info : le propriétaire du PSG, l'Emir Al-Thani garde le contact avec Zinedine Zidane. ZZ est toujours interessé pour venir à Paris, avec dans ses bagages un certain Arsène Wenger. @Santi_J_FM https://t.co/jJouF9tJMy — Sébastien Denis (@sebnonda) March 3, 2022

En effet, Foot Mercato confirme des discussions régulières et poussées entre Zidane et l’Emir du Qatar directement. Autant dire que cela passe largement au-dessus de la tête du dirigeant parisien, qui n’a pas été convié dans les négociations. Pour la simple et bonne raison que Zizou n’a aucune envie de travailler à l’avenir avec Leonardo. Adversaires par le passé sur le terrain, les deux champions du monde ne devraient pas collaborer ensemble au PSG. Pour le technicien français, il est impensable de travailler avec Leonardo, et sa préférence va à Arsène Wenger. Ce serait un énorme retour surprise de la part de l’ancien manager légendaire d’Arsenal, à un poste où sa diplomatie, sa connaissance du football européen et des médias, peut donner au Paris SG une dose de prestige supplémentaire. Même si Wenger n’est pas non plus un négociateur ou dénicheur de talents reconnu depuis quelques années désormais.

En tout cas, le média spécialisé l’explique, Tamim ben Hamad Al-Thani s’entend très bien avec Zidane et échange régulièrement avec lui à propos de sa vision des choses pour le PSG. Un rapprochement récent et rendu possible par son agent Alain Migliaccio, qui essaye de tout mettre en oeuvre pour une arrivée au Paris SG. Ce n’était pas gagné il y a encore quelques mois, quand Zizou n’envisageait pas une seconde de trahir son « sang marseillais ». Et si l’ancien coach du Real Madrid arrive à obtenir les garanties qu’il souhaite pour prendre les commandes, alors plus grand chose ne l’empêchera de signer à Paris pour y diriger Lionel Messi, Neymar et peut-être Kylian Mbappé. A l’heure où l’attaquant français hésiterait entre le PSG et le Real, la perspective d’être entrainé encore une saison ou deux par Zidane pourrait peser dans la balance. Un incroyable coup double pour le PSG.