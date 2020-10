PSG : Leonardo viré, Tuchel sauvé par Neymar ? L'incroyable scénario

Dans : PSG.

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, et son directeur sportif, Leonardo, sont en froid. Le Qatar pourrait trancher avant la fin de la saison selon un ancien président du Paris SG.

S’il y a bien un club de Ligue 1 où les relations sont ouvertement tendues en coulisses, c’est au Paris Saint-Germain. La guerre est déclarée entre Thomas Tuchel et Leonardo, qui n’hésitent pas à s’envoyer des missiles lors de leurs apparitions face aux médias, le plus récent clash ayant eu lieu dans les derniers jours du mercato estival. Et les choix sportifs de l’entraîneur allemand ne font que pimenter la situation. Selon l’ancien président du PSG, Charles Villeneuve, l’entraîneur parisien met volontairement de l’huile sur le feu pour que le club tranche entre lui et le directeur sportif. Une vision des choses qu’il a détaillée sur les antennes d’Europe 1.

« Il (Tuchel) veut maintenir à tout prix Marquinhos au milieu de terrain, ce à quoi s’oppose presque catégoriquement le directeur sportif. C’est une pierre dans le jardin de Leonardo. J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes. Comme s’il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage. On verra à Doha qui on choisira entre les deux, car cela se décidera là-bas », a confié Charles Villeneuve. L’état-major du club de la capitale devra certainement faire un choix. Et a ce petit jeu-là, Thomas Tuchel part avec une longueur d’avance. « Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça », ajoute Charles Villeneuve. Cette guerre en interne promet de durer toute la saison, si l’un des deux hommes n’est pas débarqué avant.