PSG : Leonardo viré, Rabiot frappe à la porte !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Trois ans après son départ du PSG pour la Juventus Turin, Adrien Rabiot est associé à son club formateur à l’approche du mercato.

Et si Adrien Rabiot signait son grand retour au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato ? Avec le départ de Leonardo, lequel entretenait des relations glaciales avec Adrien Rabiot et son entourage, tout semble possible. C’est tout du moins ce que croit savoir le Corriere dello Sport, qui surprend tout le monde en ce début de semaine en évoquant un potentiel retour d’Adrien Rabiot au PSG. Le quotidien italien dévoile que la mère du milieu de terrain tricolore, qui gère la carrière et les intérêts de son fils, a récemment toqué à la porte du Paris Saint-Germain afin de prendre la température dans l’optique d’un possible retour. Aux yeux de Véronique Rabiot, un retour d’Adrien au PSG serait désormais possible dans la mesure où Leonardo, le responsable du départ du joueur en 2019 selon elle, n’est plus au club.

Rabiot sonde le PSG pour un retour ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

L’information a néanmoins de quoi surprendre car même si Leonardo n’est plus un salarié du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a quitté son club formateur dans de très mauvais termes il y a trois ans. De plus, les supporters du PSG pourraient légitimement se demander quel est l’intérêt de recruter le gaucher de la Juventus Turin, dans la mesure où ce dernier est très loin de casser la baraque en Série A, où il est à peine titulaire aux yeux de Massimiliano Allegri du côté de la Vieille Dame. Avec la future nomination de Luis Campos au poste de directeur sportif du Paris SG, on peine par ailleurs à croire que Rabiot soit une piste crédible du Portugais. Mais la presse italienne a visiblement ses billes dans ce dossier. Adrien Rabiot au PSG, voilà en tout cas une rumeur qui ne manquera pas d’alimenter les débats à la machine à café pour les supporters parisiens, et cela même si dimanche le nom de l'international tricolore était également évoqué du côté de Manchester United. Chez les Red Devils, Rabiot pourrait remplacer Paul Pogba, lequel est lui annoncé proche de la Juventus...ou du Paris Saint-Germain.