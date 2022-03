PSG : Leonardo viré, il lui porte un coup fatal

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du Paris Saint-Germain ont réclamé dimanche la démission de Leonardo de son poste de directeur sportif. Et ils ne sont pas les seuls à souhaiter que le dirigeant brésilien quitte d'urgence le PSG.

L’ambiance était polaire au Parc des Princes lors du match PSG-Bordeaux, et cela même si les services de sécurité du club de la capitale ont filtré toutes les banderoles que le Collectif Ultras Paris voulait exhiber à la face de Nasser Al-Khelaifi et des joueurs après le fiasco à Madrid. Mais il n’empêche, un message a échappé contrôle et il était clair : « Mbappé à Paris, Leonardo au pilori ». Pour le CUP, le retour du directeur sportif brésilien en 2019, après six ans loin de la capitale, a été une grossière erreur, et désormais l’Emir du Qatar doit en tirer des conséquences, et mettre fin de l’histoire entre le Brésilien et le PSG. Et les supporters du Paris SG ne sont pas les seuls à tirer les mêmes conclusions concernant celui qui est le patron du mercato parisien, puisque dans les colonnes du Point, un journaliste montre lui aussi du doigt Leonardo et estime qu’il faut immédiatement que des décisions soient prises.

Icardi, Ramos, Kurzawa, Leonardo au PSG c'est aussi ça

Pour Adrien Mathieu, l’élimination du Paris Saint-Germain à Santiago-Bernabeu est le coup fatal pour l’ancien joueur, et Karim Benzema a probablement mis un point final à l’ère Leonardo. Et le journaliste de faire un bilan assez terrible de ce deuxième passage du directeur sportif. « Mauro Icardi ? Un flop monumental à 72 millions d'euros. Sergio Ramos ? Une préretraite dorée pour un total ridicule de cinq matchs joués à la mi-mars. Layvin Kurzawa ? Prolongé en dépit d'un niveau bien faible. Et Thiago Silva ? Non conservé malgré son profil de leader qui manque tant aujourd'hui, il n'a eu besoin que d'une saison pour remporter la Ligue des champions avec Chelsea. De nombreux choix qui interpellent et qui en disent long sur son bilan…, fait remarquer Adrien Mathieu, avant de balancer un dernier pavé dans la mare. Non, l'arbitrage n'est pas responsable de ce nouveau flop européen : c'est bien une politique sportive floue dictée par des arrangements d'agents qui a conduit le PSG droit vers le mur. Cette fois-ci, c'est sûr, Leo ne mérite aucun oscar. »

Pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi est resté totalement silencieux suite au naufrage madrilène, il est vrai que le patron du Paris Saint-Germain sait que son attitude personnelle à Santiago-Bernabeu n'a pas été plus glorieuse. Cependant, même si les Ultras réclament sa démission, du côté de Doha on a fermement soutenu l'actuel président du PSG, lequel profite d'une confiance absolue de l'Emir. Et si pour retrouver le calme il faut faire sauter le fusible Leonardo, Al-Khelaifi n'hésitera pas à le faire. Il faut désormais savoir si NAK attendra la fin de saison ou s'il fera le ménage au plus vite afin de préparer rapidement la prochaine saison avec ou sans Zinedine Zidane et surtout avec ou sans Kylian Mbappé.