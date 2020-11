PSG : Leonardo veut sa peau, Tuchel va quitter Paris

Dans : PSG.

Thomas Tuchel s'est confié à la TV allemande sur ce qu'il adviendra de lui à la fin de la saison. Faute de réponse, l'entraineur du PSG a bien compris.

En marge de la conférence de presse officielle précédant le match face à Leipzig, Thomas Tuchel a profité de cette présence sur le sol allemand pour accorder une interview à une chaine de son pays. Sur la Sky Deutschland, l’entraineur du PSG a pu évoquer avec des mots mieux choisis sa situation à Paris, et notamment son avenir. En fin de contrat au mois de juin, l’Allemand s’est montré d’une lucidité à toute épreuve. Ses chances de prolonger sont maigres sachant que Leonardo rêve de faire venir un entraîneur de son choix, même si cela ne l’empêche pas de regretter le manque de clarté à ce sujet de la part de ses supérieurs.

« Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra », a livré un Thomas Tuchel qui sait bien que, sauf exploit de sa part avec un succès en Ligue des Champions, le PSG ne compte plus trop sur lui pour l’avenir. Néanmoins, cette incertitude autour de son futur le dérange forcément, ce qui peut se comprendre. Après, c’est le cas de tous les joueurs en fin de contrat, qui peuvent donc négocier pour la suite de leur carrière librement, avec parfois quelques surprise au final. L’été dernier, un Layvin Kurzawa sur le départ avait ainsi prolongé alors que personne ne l’avait vu venir. Autant dire que, même si Thomas Tuchel a de grandes chances de voir son aventure à Paris s’arrêter en juin prochain, il peut toujours essayer de faire changer d’avis Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.