PSG : Tuchel viré, l'obsession de Leonardo !

Cet été, les tensions ont été vives entre Leonardo et Thomas Tuchel durant le mercato au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, les deux hommes ne partagent absolument pas la même vision du football. En fin de mercato estival, Thomas Tuchel s’est agacé de l’absence de recrue au poste de défenseur central, lui qui souhaitait un voire deux renforts afin de compenser les départs de Thiago Silva à Chelsea et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich. Leonardo, qui n’a pas choisi l’entraîneur allemand puisqu’il était déjà en place lors de son come-back à Paris, encaisse en silence. Mais dans son cercle privé, le directeur sportif du PSG ne cache plus son irritation de voir Thomas Tuchel à la tête de l’effectif professionnel.

Une tendance de nouveau confirmée par le journal L’Equipe au lendemain du succès très poussif du Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Istanbul Basaksehir. « En attendant, c’est une recrue « 100% Leonardo » (Moise Kean, auteur d’un doublé) qui l’a sorti d’un mauvais pas. Depuis la sortie médiatique de Tuchel à la fin du mercato, Leonardo ne cache plus son irritation à son égard. Dans un club où la défiance entre les deux hommes est perçue comme de plus en plus intenable sur le long terme, la moindre opportunité de régler la question peut s’avérer fatale » note notamment le média, pour qui Leonardo est absolument obnubilé par le licenciement de Thomas Tuchel. Mais s’il rêve de se séparer de son technicien allemand, Leonardo doit composer avec une réalité économique qui ne lui permet pas de virer aussi facilement l’ex-entraineur du Borussia Dortmund, en fin de contrat à l’issue de la saison et dont un licenciement coûterait environ 10 ME au PSG.