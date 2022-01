PSG : Leonardo va pleurer, l’Inter ruine son énorme coup

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marcelo Brozovic faisait saliver le PSG et Leonardo pour mettre tout le monde d'accord au milieu de terrain. L'Inter lui a coupé l'herbe sous le pied.

Chercher le milieu de terrain qui permettra enfin au PSG de dominer l’Europe dans ce secteur de jeu, c’est la mission que s’est fixé Leonardo depuis quelques temps. Pour le moment, malgré les efforts et notamment la prise de Georginio Wijnaldum au nez et à la barbe du FC Barcelone, le directeur sportif du Paris SG n’y arrive pas. Très souvent tourné vers l’Italie, le Brésilien suivait de près Marcelo Brozovic, qui possède l’énorme avantage, en plus de ses qualités techniques et tactiques, d’être libre en fin de saison. A six mois de la fin de son contrat, le Croate semblait destiné à écouter les offres et à se diriger vers le projet le plus séduisant à tous les niveaux, sportifs comme financiers. De quoi laisser de bons espoirs au PSG. Mais selon la Gazzetta dello Sport, il n’en sera rien.

Brozovic refuse un salaire supérieure à Newcastle

Inter - Brozovic, c'è l'accordo. Marcelo rinnova fino al 2026. Annuncio dopo la Supercoppa https://t.co/ad387zkSEn — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 10, 2022

Marcelo Brozovic va en effet prolonger son contrat avec l’Inter Milan, avec un gros effort effectué par le club lombard pour le conserver. Le milieu de terrain s’engagera pour quatre ans, jusqu’en 2026, avec un salaire de 6 millions d’euros et un million supplémentaire en bonus éventuels. Un salaire copieux pour les normes de la Série A, même si Newcastle lui proposait une somme encore plus importante, approchant les 8 millions d’euros par an. Mais tout est déjà bouclé affirme le journal sportif italien, pour qui la prolongation va être annoncée dans les prochains jours, et peut-être même dès cette semaine. Un crève-coeur pour le PSG, et ses supporters, qui militaient sur les réseaux sociaux pour que Leonardo craque son porte-monnaie et fasse une offre capable de convaincre Marcelo Brozovic. Mais le milieu de terrain croate avait visiblement comme priorité de rester chez le leader de la Série A et champion en titre, et il va parvenir à cet objectif.