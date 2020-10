PSG : Leonardo tente un coup à la Icardi, c'est raté

Dans : PSG.

Le PSG a essayé de s'offrir Milan Skriniar cet été. Un deal incluant un prêt assorti d'une option d'achat était préféré par Paris, mais pas par l'Inter.

Leonardo et le Paris Saint-Germain tentent le tout pour le tout. Le club de la capitale est en passe de réaliser deux recrues dans les dernières heures du mercato. Moise Kean (Everton) et Danilo Pereira (Porto) vont s’engager en prêt avec le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Ce seront probablement les dernières arrivées dans les rangs du PSG, qui n’aura donc pas recruté de défenseur central de métier malgré les départs de Thiago Silva (Chelsea) et Tanguy Kouassi (Bayern). Pour y parvenir, le Paris SG a pourtant mis la main à la pâte.

Milan Skriniar (25 ans) était surveillé de près mais les dirigeants du club parisien ne sont pas parvenus à tomber d’accord avec l’Inter, où le Slovaque est sous contrat jusqu’en juin 2023. Comme le rapporte Tutto Mercato Web, le champion de France en titre a souhaité réitérer l’opération réalisée l’été dernier pour s’offrir Mauro Icardi, soit un prêt assorti d’une option d’achat. Le montant de celle-ci se situerait autour des 45 ME selon le média italien. Mais malheureusement pour lui, le PSG a essuyé le refus du club intériste. Le pensionnaire de Serie A ne voulait pas entendre parler d’un prêt. Il était partant pour discuter de l’avenir de son défenseur contre une offre de transfert de 50 ME. Le PSG passe son tour et Skriniar portera le maillot de l’Inter cette saison.