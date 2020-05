PSG : Leonardo se lance sur la piste de la pépite Kubo !

Dans : PSG.

Avec un directeur sportif tel que Leonardo aux manettes, le PSG ne vise plus uniquement le recrutement de stars en période de mercato.

Par le passé, le dirigeant parisien a prouvé qu’il était un redoutable dénicheur de talent. A ce jour, le meilleur exemple se nomme toujours Marco Verratti, déniché de Pescara pour une bouchée de pain avant de devenir l’un des joueurs les plus appréciés d’Europe à son poste. Et si Leonardo refaisait le coup dix ans plus tard ? C’est une possibilité qui n’est pas à exclure, à en croire les informations d’El GOL Digital. Mais cette fois, c’est en Espagne que Leonardo pourrait réaliser le gros coup puisque selon les informations du media madrilène, le Paris Saint-Germain suit activement la piste du prodige japonais de 18 ans, Takefusa Kubo.

Le 1er juillet 2019, ce jeune espoir du football asiatique rejoignait le Real Madrid en provenance du FC Tokyo, libre de tout contrat. Prêté cette saison à Majorque (18e de Liga), Takefusa Kubo s’adapte doucement mais surement au championnat espagnol, puisqu’il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 25 matchs disputés toutes compétitions confondues. Et tandis que le Real Madrid n’a pas encore décidé s’il allait conserver Kubo ou le prêter de nouveau la saison prochaine, le Paris SG a donc fait son apparition dans ce dossier. En attendant la réponse du Real à cet intérêt venu de France, le joueur pourrait tendre l’oreille puisque le média affirme que Kubo pourrait doubler son salaire en signant au Paris Saint-Germain. Dans la capitale espagnole, l’ancien ailier droit du FC Tokyo touche moins de 100.000 euros par mois selon les informations qui avaient été divulguées par la presse espagnole lors de la signature de Kobo au Real en 2019.