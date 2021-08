PSG : Camavinga c'est possible, à une condition !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Si le Paris Saint-Germain est occupé sur la gestion des dossiers Kylian Mbappé ou Mauro Icardi, il n’oublie pas Eduardo Camavinga. Leonardo a déjà transmis une offre à Rennes, qui a sa petite idée en tête.

Son été est déjà largement réussi mais le PSG a encore faim sur le marché des transferts. Comme annoncé par quelques médias depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont attendu les derniers jours du mercato pour s’attaquer à Eduardo Camavinga. Ce dernier a fait de Paris sa priorité et attend que les deux clubs se mettent d’accord. Bruno Génésio exprimait son impatience cette semaine. « Je sais que c’est une situation difficile pour lui, comme pour le club et moi. Il ne reste plus longtemps à attendre pour voir l’issue du feuilleton qui nous a animés tout au long de ce mercato », déclarait l’entraîneur du Stade Rennais. Selon les informations d’ESPN, le PSG veut boucler l’arrivée du jeune milieu de terrain français dans les prochaines heures. Leonardo discute avec Florian Maurice. Une offre de 30 ME devrait être très rapidement transmise par le club de la capitale.

Un achat puis un prêt dans la foulée à Rennes ?

Le site Jeunes Footeux va même plus loin que le média américain, en affirmant que Rennes a posé ses propres conditions au PSG. Le club breton se dit prêt à accepter une offre d’un peu plus de 25 ME si et seulement si Eduardo Camavinga est prêté dans la foulée au Stade Rennais pour la saison à venir. Le PSG, qui a déjà un secteur très fourni au milieu de terrain avec sept ou neuf joueurs en comptant les jeunes, pourrait alors prendre la main sur l’international français sans avoir à se soucier directement de sa place dans l’effectif. Mais il ne reste qu’une année de contrat à Eduardo Camavinga, alors le PSG a-t-il vraiment intérêt à accepter cette proposition ? Quoi qu’il en soit, le dénouement de ce dossier est très proche.