PSG : Leonardo rêvait de ce crack, c'est non

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En début de mercato, l’urgence vitale pour le Paris Saint-Germain était de recruter au moins deux milieux défensifs afin de combler un manque évident au sein de l’effectif de Thomas Tuchel. Cela a été chose faite avec les arrivées d’Ander Herrera en provenance de Manchester United et d’Idrissa Gueye, délogé à Everton contre environ 30 ME. Néanmoins à l’époque, un autre nom circulait beaucoup et de nombreux médias dont L’Equipe n’étaient pas loin de penser qu’il signerait à Paris, il s’agit de celui de Sandro Tonali.

Jeune prodige de 19 ans évoluant à Brescia, il a bien fait l’objet d’une approche concrète de Leonardo. Interrogé par Eurosport, c’est le président du promu en Série A, Massimo Cellino qui l’a confirmé. « Si le PSG a vraiment voulu le recruter ? Bien sûr, comme d’autres clubs. Je n’ai pas voulu approfondir les discussions. Je ne voulais pas avoir la tentation de le vendre » a indiqué le dirigeant italien alors que Leonardo se voyait déjà sans doute huit ans en arrière, à l’époque où il avait recruté Marco Verratti à Pescara. Reste maintenant à voir si le champion de France en titre retentera sa chance l’année prochaine dans ce dossier. A l’évidence, il ne sera pas tout seul.