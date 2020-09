PSG : Leonardo prêt à partir, la révélation choc signée Riolo

Dans : PSG.

Malgré la victoire poussive obtenue contre Metz mercredi soir (1-0), le PSG accumule les mauvaises nouvelles depuis le début du championnat.

Le club parisien a appris mercredi les sanctions de Layvin Kurzawa, Neymar et Paredes. Trois absences qui vont, pour les matchs à venir, s’ajouter à celle de Juan Bernat, sérieusement blessé au genou. En parallèle, Leonardo a multiplié les prises de parole au cours des derniers jours. Après le match face à l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, le directeur sportif du PSG a notamment critiqué l’arbitrage de Jérôme Brisard. Des propos qui n’avaient pas fait l’unanimité auprès des observateurs et notamment de Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a été plus loin au sujet de Leonardo, faisant savoir que l’ancien directeur sportif de l’AC Milan n’avait plus beaucoup d’autorité au sein du club et qu’il songeait parfois à tout plaquer.

« Aujourd’hui, Leonardo ne parvient pas à imposer son autorité dans le club. Au sein même du club, il contesté. Par qui ? Le drame, c’est qu’il est contesté par le clan Neymar, qui fait ce qu’il veut dans ce club. Neymar est un problème pour le Paris Saint-Germain, il créer les problèmes et il les règle. Leonardo n’arrive pas à imposer son autorité, Al-Khelaïfi est empêtré dans ses problèmes judiciaires. Il a pris Leonardo pour régler le sportif, mais lui-même n’y arrive plus. Parfois, il dit même qu’il va se barrer. Dans ce club, il n’y a plus personne qu’il a de l’autorité. Le Final 8 de la Ligue des Champions, c’est l’arbre qui cache la forêt » a commenté Daniel Riolo, pour qui un départ fracassant de Leonardo d’ici la fin de la saison ne serait pas spécialement une grande surprise. Cela représenterait en revanche un énorme coup dur pour les supporters parisiens, persuadés dans leur majorité que le Brésilien reste l’homme de la situation.