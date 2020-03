PSG : Leonardo prêt à bondir sur Donnarrumma au mercato !

Dans : PSG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en recrutant Keylor Navas. Le Costaricien fait l’unanimité et pourtant, les rumeurs concernant un intérêt du PSG pour Gianluigi Donnarumma circulent toujours…

Durant plusieurs mois, le gardien italien de l’AC Milan a fait office de priorité pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Mais le débat était semble-t-il réglé lorsque Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont bouclé le recrutement de Keylor Navas en provenance du Real Madrid pour seulement 15 ME en août dernier. Visiblement, rien n’est clair à 100 % dans la hiérarchie des gardiens au PSG car en ce milieu de semaine, le journaliste italien Nicolo Schira affirme que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par le profil de Gianluigi Donnarumma dans l’optique de la saison prochaine.

Selon l’insider, le PSG serait même d’ores et déjà entré en contact avec l’agent du joueur, à savoir Mino Raiola. « Milan envisage de vendre Gianluigi Donnarumma afin de régler sa balance. Le Real Madrid, le PSG et Chelsea ont déjà des contacts avec Raiola et sont prêts offrir un salaire de 8 millions d’euros par au gardien. La Juventus observe comment la situation évolue » a posté le journaliste sur son compte Twitter. A priori, la piste menant à Chelsea est de loin la plus crédible quand on sait que les Blues souhaitent se débarrasser de Kepa Arrizabalaga, pourtant recruté 80 ME en provenance de Bilbao en août 2018. On voit mal pourquoi le PSG ou le Real Madrid, qui comptent respectivement dans leurs rangs Keylor Navas et Thibaut Courtois, tous les deux excellents cette saison, iraient chercher Gianluigi Donnarumma, aussi jeune et prometteur soit-il…