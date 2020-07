PSG : Leonardo prend cher, c’est tout sauf un génie !

Dans : PSG.

Malgré le transfert définitif de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan, Leonardo vit un début de mercato assez délicat au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le directeur sportif francilien n’est pas parvenu à conserver Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux jeunes joueurs très prometteurs formés au PSG qu’il souhaitait conserver. Le premier a fait ses valises pour Saint-Etienne tandis que le second a fait le choix audacieux de s’engager en faveur du Bayern Munich. Assurément, ces deux dossiers représentent deux échecs cuisants pour Leonardo selon Bertrand Latour, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que l’ancien dirigeant de l’AC Milan était en grande difficulté en ce début de mercato. La preuve, selon le journaliste, que Leonardo n’est pas un génie absolu…

« Vu la confiance que va lui accorder Puel, il devrait jouer. Mais c’est surtout interprété comme une incapacité du PSG à prolonger certains joueurs dont ceux qui doivent signer en tant que professionnel. Leonardo est un génie absolu ? Il a eu deux dossier jeunes avec Kouassi et Aouchiche, il a fait comme les autres… Quand Leonardo réussit des trucs, on dit que c’est un génie mais si ça avait été Antero Henrique qui avait laissé partir ces jeunes… Leonardo s’est pris une porte dans la gueule » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que le mercato estival est encore très long puisqu’il durera jusqu’au mois d’octobre. Cela laissera le temps à Leonardo de se refaire avec des coups malins dont il a le secret, alors que le PSG doit impérativement se renforcer en défense centrale et au poste de latéral droit afin de combler les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi et Thomas Meunier.