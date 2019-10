PSG : Leonardo ne lâche pas cet espoir à 35 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En janvier 2019, Leonardo attirait un certain Lucas Paqueta dans ses filets du côté de l’AC Milan. Alors directeur sportif du club lombard, l’actuel patron du Paris Saint-Germain décidait de miser 35 ME sur le jeune espoir brésilien de 22 ans. Plus de six mois plus tard, difficile de dire que le natif de Rio de Janeiro a confirmé les attentes placées en lui. Néanmoins, le talent du joueur ne fait aucun doute selon Leonardo, lequel suivrait toujours avec attention ses performances selon le très bien informé Gianluca Di Marzio.

« Lucas Paqueta a tout pour être la valeur ajoutée du Milan AC. Il a notamment conquis Leonardo qui, je crois, continue à le suivre pour l’avenir. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain tentera de le recruter, mais je sais que Leonardo continue de le suivre avec attention » a commenté le spécialiste du mercato pour Sky Sport. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain tentera une offensive à l’avenir pour récupérer le jeune Brésilien, qui évolue généralement dans un rôle de milieu offensif au Milan AC, où il a néanmoins été très peu utilisé depuis le début de la saison avec cinq petites apparitions seulement en Série A.