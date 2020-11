PSG : Leonardo met le feu avec Marseille, Diallo sort l'extincteur

Dans : PSG.

La semaine dernière, Leonardo déclenchait la polémique et l’indignation de certaines personnalités historiques du Paris Saint-Germain.

En indiquant que Marseille était la véritable ville du foot en France, le directeur sportif du PSG s’est attiré les foudres d’un certain nombre de personnalités comme Luis Fernandez. Indigné, l’ancien entraîneur de Paris n’avait pas manqué de critiquer Leonardo. Une semaine plus tard, les critiques pleuvent encore. Mais en interne, on tient à défendre un homme éminemment respecté. C’est ainsi qu’au micro d’Europe 1, le défenseur central Abdou Diallo a pris la parole afin de voler au secours de Leonardo…

« Je pense que dans le contexte et la façon dont il a voulu le sortir, c’est de dire que l’histoire marseillaise est grande. C’est une réalité. Et ce n’est pas descendre le PSG que de dire ça. Au contraire. Je pense que pour qu’il y ait un grand OM, il faut un grand PSG. Et inversement. Ça fait partie du foot » a indiqué l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, qui rejoint donc Leonardo sur un certain nombre de points. Avant de conclure. « Ça ne m’a pas choqué ? Je suis acteur, pas spectateur. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu’il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu’on la ressort comme ça, on peut l’interpréter de différentes façons ». Voilà de nouvelles déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir à Paris, où de nombreux supporters ont été révoltés par les propos de Leonardo. A tel point que le Collectif Ultra Paris s’était fendu d’un communiqué, trois jours après la prise de parole de Leonardo, afin de faire part de son mécontentement. Regrettant au passage que Leonardo ait systématiquement refusé de les rencontrer depuis son come-back dans la capitale…