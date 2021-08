PSG : Leonardo largue Rafinha, direction l'Italie

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Assez loin dans la hiérarchie de Mauricio Pochettino au milieu de terrain, Rafinha va tenter de trouver un nouveau challenge à l’étranger avant la fermeture du mercato.

Si l’arrivée de Lionel Messi a focalisé toute l’attention durant cet été, le club de la capitale française a quand même renforcé tous ses secteurs de jeu. Surtout la défense, avec Hakimi et Ramos, mais aussi l’entrejeu. Car en plus d’avoir levé l’option d’achat de Danilo Pereira pour 16 ME, Paris a aussi recruté Georginio Wijnaldum en tant que joueur libre. Mais sachant qu’en contre-partie, le PSG n’a pas lâché le moindre milieu de terrain, c’est un peu l'embouteillage dans l’axe… Vu qu’à l’heure actuelle, la formation francilienne compte une dizaine de joueurs, avec notamment Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Dina Ebimbe ou Rafinha. Autant dire que Pochettino a l'embarras du choix au moment de choisir les milieux à aligner dans son onze de départ. Peut-être même trop…

Rafinha prêté en Série A ?

C’est donc pour cette raison que Leonardo va tenter de réduire l’effectif du PSG au milieu. Pour cela, il envisage de vendre au moins un joueur, en la personne de Rafinha. Très peu utilisé par Pochettino depuis le début de la saison, avec seulement deux minutes de temps de jeu au compteur, face à Strasbourg en L1, l’ancien joueur du Barça dispose d’un bon de sortie en cette fin de mercato. Et le joueur de 28 ans pourrait bien rebondir en Italie. En effet, selon les informations de Sky Sport, le Brésilien a des opportunités en Série A : « L'ancien milieu de l'Inter veut changer d'équipe. En prêt, ce serait une belle opportunité pour certains clubs italiens et une opération low-cost, vu que le club français prendrait une part du salaire du Brésilien en charge ». Si Leonardo arrive à refourguer Rafinha à l’étranger, cela pourrait ouvrir la porte à l’arrivée d’Eduardo Camavinga, annoncé tout proche du PSG au cours des dernières heures.