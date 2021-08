Camavinga au PSG , la dernière folie du mercato parisien !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du Paris Saint-Germain ne s'est probablement pas terminé avec la signature de Lionel Messi. C'est désormais Eduardo Camavinga qui est annoncé comme proche du PSG.

C’est une confidence faite en direct par Eduardo Camavinga aux supporters rennais, après la victoire du club breton contre Nantes, qui a enflammé le marché des transferts. En effet, le jeune milieu de terrain international a prévenu le Roazhon Celtic Kop qu’il venait probablement de jouer là ces dernières minutes sous le maillot rennais avant un transfert. De quoi remettre de l’huile sur le feu concernant sa signature possible au Paris Saint-Germain. On sait que le club de la capitale s’intéresse à Camavinga depuis bien longtemps, mais ces derniers jours l’affaire ne semblait pas réellement dans les tuyaux, alors même que le joueur a entamé sa dernière année de contrat. Mais tout se serait accéléré subitement.

Camavinga est passé au RCK après le derby gagné face à Nantes et a laissé entendre qu’il était sur le départ. Il a sans doute joué son dernier match au Roazhon Park ce dimanche. Il a d’ailleurs offert son maillot au public et mené ensuite le chant de la victoire au vestiaire. — Frétigné (@lfretigne) August 22, 2021

Pour Fabrizio Romano, il est désormais clair qu’Edouardo Camavinga va probablement changer de club d’ici le 31 août, date de la fin du mercato. « Il y a des chances pour qu'Eduardo Camavinga quitte Rennes dans les 8 derniers jours du marché des transferts. Il ne signera pas de nouvel accord à long terme avec Rennes, ils sont donc ouverts à vendre Camavinga pour 35 millions d’euros », a précisé le journaliste italien. Et en Espagne, il ne fait aucun doute que le milieu de terrain se dirige vers le PSG. « Ces derniers jours, les négociations entre Paris et Rennes dans la capitale on a le sentiment que l’opération est plus proche que jamais », annonce Pablo Polo, journaliste du quotidien Marca.

Pas le résultat attendu mais merci aux supporters pour l’ambiance🔥🔴⚫️

Focus sur le prochain match 👊🏾 pic.twitter.com/ktOU2H3cPj — Eduardo Camavinga (@Camavinga) August 8, 2021

De son côté, L’Equipe confirme que le Paris Saint-Germain est « pisté » par le Paris Saint-Germain et qu’effectivement le Stade Rennais pourrait accepter une offre de 30 millions d’euros pour son international français. Dans ce dossier, le PSG paraît être en concurrence avec le Real Madrid et Manchester United, mais aurait pris l'avantage sur ces deux clubs. A désormais une grosse semaine de la fin du marché des transferts, Eduardo Camavinga pourrait donc rejoindre l'incroyable armada parisienne. De quoi exciter un peu plus les supporters du Paris Saint-Germain et agacer ceux du Real Madrid, lesquels ne digèrent pas l'attitude de Nasser Al-Khelaifi avec Kylian Mbappé et crient au scandale financier.