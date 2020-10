PSG : Leonardo fonce sur Eriksen, il se prend un mur

Dans : PSG.

Les signaux d’alerte sont nombreux, et le Paris Saint-Germain a le devoir de les prendre en compte pour éviter une guerre interne qui commence à peser dans le vestiaire.

Plusieurs joueurs s’étonnent de l’absence de recrues à certains postes, alors que le champion de France tente vaguement quelques opérations, sans parvenir à ses fins. La preuve avec la dernière offensive de Leonardo pour Christian Erkisen, révélée par la presse italienne. Quand il était encore à Tottenham, le Danois intéressait déjà le PSG, qui le voyait capable de distribuer le jeu et d’apporter sa science de la passe et sa frappe de balle dans une équipe dominatrice. A l’Inter Milan, son expérience est pour le moment mitigée, et le Paris Saint-Germain s’est donc activé auprès de l’agent du Danois.

Les discussions ont pu se dérouler normalement en ce qui concerne un éventuel intérêt réciproque mais dès que l’idée d’un transfert a été émise, cela a tourné très court. L’agent d’Eriksen a expliqué que l’Inter Milan avait été très clair, et qu’un départ n’était pas du tout à l’ordre du jour. La formation italienne veut offrir à son entraineur Antonio Conte un effectif de premier plan pour jouer le titre et aller le plus loin possible en Ligue des Champions, et l’ancien Spur fait partie des joueurs sur lesquels l’Inter compte s’appuyer pour cela. L’Inter n’est donc pas vendeur, et Leonardo n’a pour le moment pas insisté, surtout que faire venir un milieu de terrain relayeur n’est pas vraiment considéré comme une priorité par Thomas Tuchel.