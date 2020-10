PSG : Zéro recrues d'ici lundi ? Marquinhos prévient !

Dans : PSG.

Mais que se passe-t-il au PSG ? Après la finale de Ligue des Champions disputée à Lisbonne face au Bayern Munich, le club parisien n’a pas réussi à digérer cette folle fin de saison.

Les départs ne sont pas compensés, et après Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, c’est Marquinhos qui s’inquiète. Nouveau capitaine de l’équipe parisienne, le Brésilien n’a bien évidemment pas plombé la situation aussi durement que son entraineur, qui n’a pas épargné ses dirigeants ce jeudi en conférence de presse. Mais pour le défenseur central, il est évident que l’effectif est parti pour être moins copieux que l’année dernière, comme il l'a expliqué sur RMC.

« Il faut être prêts. Nous, on est là pour jouer le plus de matches possibles et il faudra surtout prendre soin de nous, savoir gérer les voyages en sélection et les matches qu'on va enchaîner tout de suite après. C'est une saison particulière, une saison qui commence un peu tard et sans préparation. Mais il ne faut pas trop chercher d'excuses et jouer avec ce qu'on a en main. Si le mercato se finit et qu'on n'a pas de recrues, il va falloir faire avec et être intelligents. On a déjà une très belle équipe, avec des très bons joueurs, et je pense qu'on peut faire de belles choses », a lancé Marquinhos, qui ne tient pas un discours aussi pessimiste que Thomas Tuchel, mais souligne tout de même qu’il y aura clairement moins de marge cette année avec un groupe restreint pour jouer sur tous les tableaux. De quoi provoquer des impasses en Coupe, ce que le PSG n’a quasiment jamais fait, ou des difficultés lors de certains matchs de Ligue 1, comme cela s’est vu lors du lancement de la saison ? La fin du mercato fait en tout cas beaucoup parler à Paris, et risque de continuer si aucun nouveau joueur n’arrive.