PSG : Leonardo fait une concession, Dele Alli va signer !

Priorité de Mauricio Pochettino au PSG depuis le début du mercato hivernal, Dele Alli est tout proche de rallier la France.

Les négociations s’intensifient entre Tottenham et le Paris Saint-Germain au sujet de Dele Alli, et cela pourrait aboutir rapidement à un accord selon Fabrizio Romano. En effet, à en croire les informations obtenues par le journaliste italien, les positions des Spurs et du PSG se sont nettement rapprochées au cours des derniers jours. Dele Alli a désormais de bonnes chances de devenir un joueur du Paris Saint-Germain avant la fin de la semaine, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont été contraints de faire une concession pour que l’Anglais soit autorisé à rejoindre la capitale française.

Tandis que le PSG négociait activement un prêt avec option d’achat du Britannique de 24 ans, il semblerait que Dele Alli va finalement rejoindre Paris sous la forme d’un prêt… sans option d’achat. Un coup dur pour le club de la capitale, qui va donc se retrouver avec un second joueur prêté sans avoir la possibilité de le recruter en fin de saison, après Moise Kean. Une situation inhabituelle pour le Paris Saint-Germain, mais qui démontre à quel point la pandémie de Covid-19 a des effets dévastateurs sur les finances du club parisien. De plus, il est précisé que Dele Alli ne sera officiellement autorisé à rejoindre le PSG que lorsque Tottenham aura trouvé son remplaçant au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si l’équipe de José Mourinho trouvera rapidement la perle rare afin de compenser le départ de Dele Alli, très peu utilisé par le Special One depuis le début de la saison. Du côté du PSG, on peut légitimement se demander quel est l’intérêt de ce prêt sans option d’achat au vu de la richesse de l’effectif de Mauricio Pochettino à ce poste de milieu offensif, à moins qu'un départ de Draxler soit imminent.