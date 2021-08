PSG : Leonardo fait le point sur Mbappé, c'est vite fait

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Annoncé tout proche du Real Madrid au cours des dernières heures, Kylian Mbappé est encore un joueur du Paris Saint-Germain. Et peut-être même pour encore quelques jours, voire quelques mois…

Ce vendredi, le dossier Mbappé a un peu été relégué au second plan par l’incroyable retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Mais que les supporters du PSG se rassurent (ou pas), quand la bombe CR7 sera passée, Mbappé va vite revenir au centre de l’attention sur ce mercato estival. Il faut dire qu’après les transferts de Messi et de Cristiano Ronaldo, Mbappé est l’autre gros morceau susceptible de bouger en cette fin août. Vendredi matin, les médias espagnols avouaient même que son transfert au Real était bouclé. Vu que le PSG aurait été satisfait par la deuxième offre de Madrid, estimée à 170 millions d’euros, plus 10 ME de bonus. Sauf qu’à l’heure actuelle, rien n’est fait…

« Rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours »

En effet, d’après les dires de Leonardo, le dossier Mbappé n’a pas bougé depuis mercredi dernier. « La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé par rapport aux deux derniers jours. C'est la même situation », a lancé, au micro d'El Chiringuito, le directeur sportif du PSG. Une déclaration qui va dans le sens de celle effectuée par Nasser Al-Khelaifi après le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA MBAPPÉ 🚨🚨



🔴🎙 LEONARDO, a @elchiringuitotv:



💥 “NADA HA CAMBIADO en estos dos días. Estamos en la misma situación”.



🌟 PROGRAMA ESPECIAL ESTA NOCHE a las 12 en @MegaTDT con @jpedrerol 🌟 pic.twitter.com/FM7jpCIdRV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 27, 2021

Pour Bruno Salomon, la situation est donc claire : le PSG attend toujours une meilleure offre de la part du Real pour lâcher définitivement Mbappé. « Si je comprends la sortie de Leonardo. On est toujours sur la même situation depuis 48 heures : l'offre a changé mais elle est toujours insuffisante donc rien ne bouge... Et selon nos infos, à 19h ce vendredi toujours aucune discussion, ni négo entre les deux clubs », précise, sur Twitter, le journaliste de France Bleu Paris, qui pense donc que Mbappé est encore loin du Real Madrid.