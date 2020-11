PSG : Leonardo fâché par l'Emir du Qatar, ça sent le divorce

Dans : PSG.

Vexé par le soutien quasiment sans faille de l'Emir du Qatar à Thomas Tuchel, Leonardo ne peut pas changer d'entraineur, et envisage une décision radicale.

Les plus anciens supporters parisiens se croiraient revenus aux années 1990, quand le mois de novembre signifiait quasiment automatiquement une série de défaites, si possible cuisantes, des fuites dans les journaux et un entraineur sur le point d’être viré. La situation n’est pas aussi dramatique en ce novembre 2020, mais le PSG ayant littéralement changé de dimension, le moindre revers peut faire tomber des têtes. Aujourd’hui c’est Thomas Tuchel qui en danger. A la fois pour les deux défaites en trois matchs de Ligue des Champions, mais aussi pour sa mésentente cordiale avec Leonardo, qui est son supérieur direct. Le Brésilien ne cache pas son envie d’installer un technicien qu’il aurait choisi comme Mauricio Pochettino ou Massimiliano Allegri. Mais tout n’est pas aussi simple. Le PSG est loin d’être éliminé dans sa poule, est leader de la Ligue 1, et Thomas Tuchel sort d’une finale de Ligue des Champions, en plus de posséder l’appui des propriétaires du club. Enfin, son licenciement coûterait cher à l’heure où le PSG connait une période économique difficile avec la crise du Covid-19.

Résultat, si jamais son désir de changer rapidement d’entraineur venait à tomber à l’eau, Leonardo pourrait bien prendre une décision radicale selon Le Parisien. « Le football réserve parfois des retournements de situation inattendus. On ne peut totalement exclure que Leonardo, souvent imprévisible, quitte le club avec son coach. Mais ce n’est pas la tendance des mois à venir, même si, dans ses échanges, le directeur sportif parisien ne promet rien à ses interlocuteurs au-delà de la saison en cours », lance ainsi le journal francilien, pour qui Leonardo s’agace clairement du soutien de Doha à Thomas Tuchel. Au point de partir une nouvelle fois du PSG à la surprise générale en fin de saison ?