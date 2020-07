PSG : Leonardo et Tuchel peuvent réaliser son rêve, Kimpembe l'avoue

Dans : PSG.

Probable titulaire indiscutable à partir de la saison prochaine, Presnel Kimpembe deviendra un cadre du Paris Saint-Germain. Et peut-être plus encore si son rêve finit par se réaliser.

Resté sur le banc des remplaçants vendredi, lors de la finale de la Coupe de France remportée contre l’AS Saint-Etienne (1-0), Presnel Kimpembe (24 ans) n’aura pas le temps de s’habituer à ce statut. A partir de la saison prochaine, le défenseur central deviendra sans doute un titulaire indiscutable après le départ de Thiago Silva en fin de contrat. Le Brésilien laissera en effet sa place dans le onze de départ, ainsi que son brassard de capitaine qui, en toute logique, devrait revenir à son compatriote Marquinhos. Un choix indiscutable pour l’international français qui attend son tour avec impatience.

« Ce serait beau, a imaginé le pur produit parisien au micro de RMC. Après, le brassard, on ne dit pas non, bien évidemment ! C’est une fierté pour moi de le porter, c’est quelque chose de grand ! Après, on sait que le capitaine, c’est Thiago Silva pour l'instant et après, c’est Marquinhos. Après, si on me donne le brassard, je le prends volontiers. Mais je ne le revendique pas (sourire). Porter le brassard de capitaine est un rêve pour tout titi du club. » Nul doute que le public du Parc des Princes serait également ravi de voir Kimpembe porter le brassard de capitaine à Paris.