PSG : Leonardo et Paris visent une pépite de Chelsea

Le retour de Leonardo a mis un terme au comportement erratique du Paris Saint-Germain au mercato, le directeur sportif brésilien ayant remis de l’ordre dans une organisation qui semblait totalement défaillante. Et si le PSG ne se privera pas d’un recrutement flamboyant s’il en a besoin, Leonardo a bien l’intention de faire signer des jeunes en devenir. Et c’est dans cet objectif que le Paris SG aurait dans son collimateur Tariq Lamptey, jeune latéral droit de Chelsea, qui était aligné contre le LOSC en Youth League il y a quelques semaines. Lamptey arrive en fin de contrat avec le club et à priori il n’est pas pressé de signer son premier contrat pro avec les Blues, ce qui forcément fait saliver le Paris Saint-Germain.

Selon SoccerLink, Leonardo est donc à l’affût et attend son heure dans ce dossier, le dirigeant du PSG ayant demandé à la cellule recrutement du club de la capitale de superviser en permanence le défenseur de 19 ans de Chelsea. « Tariq Lamptey est décrit par de nombreux observateurs comme le meilleur latéral droit de Youth League. Très rapide, puissant malgré sa taille (1m70), excellent centreur et très propre techniquement, le jeune doit encore améliorer sa concentration, son niveau défensif et sa faculté à disputer des duels aériens. Le jeune latéral est polyvalent si bien qu’il a déjà évolué en tant que piston droit ou même ailier » , précise le site spécialisé au sujet de la cible du Paris Saint-Germain.