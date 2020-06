PSG : Leonardo est tellement fort, il met l’Inter en PLS

Dans : PSG.

Voilà un an quasiment jour pour jour que Leonardo a fait son retour au Paris Saint-Germain, et les supporters s’en félicitent à chaque instant.

Le dirigeant brésilien a très rapidement repris ses marques, réalisant quelques jolis coups comme les recrutements de Pablo Sarabia ou Keylor Navas. En plus de cela, il a récupéré Mauro Icardi par un prêt avec option d’achat. Et encore plus fort, si l’option d’achat était à 70 ME, il a réussi à la lever pour 50 ME, avec des bonus éventuels. Le PSG s’en est félicité, puisque cela règle définitivement et très tôt le problème de l’avant-centre de haut niveau, ce qui est le recrutement le plus délicat bien souvent. Mais cette baisse de prix, cela cause quelques désagrément au sein de l’Inter Milan. Ainsi, son directeur sportif a été interrogé au sujet de cette ristourne, et a du s’en justifier dans la presse italienne.

« Le prix d’Icardi ? Il faut contextualiser les opérations du marché des transferts. Ce prix a été défini dans une période difficile d’un point de vue financier. Inutile de penser aux prix d’hier, ou à ceux de demain, l’accord nous satisfait aujourd’hui. Nous sommes contents, c’était une opération difficile », a livré le directeur sportif Beppe Marotta dans les colonnes de La Gazzetta Dello Sport. Une justification qui ne satisfait pas vraiment les tifosis de l’Inter Milan. Ces derniers ne comptaient récupérer Mauro Icardi pour rien au monde, mais ne comprennent pas pourquoi l’Argentin n’a pas été vendu au prix de son option d’achat, et aussi rapidement. Surtout que la Juventus ou d’autres clubs, auraient pu éventuellement aller au-delà de ces 50 ME dans des négociations ouvertes. Mais il faut croire que Leonardo a, une fois de plus, su trouver les bons arguments.