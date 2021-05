PSG : 30 ME + Paredes, Paris craque pour Hakimi

Dans : PSG.

La saison qui vient de se terminer par des résultats décevants sur le plan sportif au PSG a mis en lumière l’importance, et surtout la défaillance, des latéraux.

La blessure de Juan Bernat a laissé un désert sur le côté gauche, que ni Mitchel Bakker, ni Layvin Kurzawa n’ont su combler. C’est même Abdou Diallo qui s’en est le mieux tiré, alors qu’il n’était pas forcément attendu à ce poste cette saison. A droite, Alessandro Florenzi semblait parti pour faire le travail, et voyait même son option d’achat être possiblement levée rapidement vue son apport offensif. Mais l’Italien, en souffrance physiquement et défensivement, a totalement craqué en seconde partie de saison, au point d’être un maillon faible de l’effectif du PSG en Ligue des Champions. Et ce ne sont pas Colin Dagba ou Thilo Kehrer qui ont aidé Mauricio Pochettino a trouvé la bonne solution. Résultat, Leonardo compte bien amener un arrière droit de qualité, et rêve de profiter de la situation à l’Inter Milan pour faire signer Achraf Hakimi.

En dépit de son titre de champion d’Italie, le club milanais a été prié d’économiser sérieusement sur le plan financier, et son propriétaire chinois veut une réduction de la note de 100 ME. Première conséquence, Antonio Conte a claqué la porte avec la moitié de ses indemnités. Le PSG espère en profiter pour convaincre l’Inter de lui céder Achraf Hakimi. Selon la Gazzetta dello Sport, la mise à prix de l’arrière droit marocain à 50 ME ne ferait pas peur au club francilien, qui a même déjà prévu la parade. En effet, le Paris SG envisagerait de se défaire de Leandro Paredes, qui n’a jamais vraiment convaincu Leonardo, pour faire baisser l’addition à 30 ME. De quoi convaincre l’Inter, qui enregistrerait une bonne rentrée d’argent tout en récupérant un joueur de qualité. A noter que le Bayern Munich est aussi sur ce dossier, et pourrait concurrencer le PSG très rapidement.