PSG : Leonardo est arrivé, il s'est barré vite fait au mercato

Durant le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a complètement bouleversé la hiérarchie de ses gardiens de but.

La saison passée, le club de la capitale avait deux gardiens titulaires : Gianluigi Buffon et Alphonse Areola. Ces deux portiers ne sont plus là. L’Italien est retourné à la Juventus alors que le Français a été prêté au Real Madrid. Pour compenser ces départs, le PSG a recruté Keylor Navas (15 ME) et Sergio Rico (prêt) dans les dernières heures du marché des transferts. Mais le chamboule-tout ne s’arrête pas là, puisqu’un autre gardien a aussi fait les frais de ce grand ménage, vu que Kevin Trapp a définitivement été transféré à l'Eintracht Francfort pour 7 ME. Une opération faite contre son gré.

« Il y avait la possibilité de rester. L’année dernière, j’étais en prêt à Francfort et durant toute l’année, on a eu des discussions avec le coach, le directeur sportif, et c’était clair pour que je revienne. Au début de la préparation, le coach m’a fait comprendre qu’il y avait une concurrence entre Alphonse et moi, et à la fin de la préparation, nous allions voir qui allait jouer, donc qui sera numéro 1 et numéro 2. Mais avec le changement de directeur sportif, avec Leonardo, j’ai rapidement su que le club avait d’autres idées et qu’ils étaient en train de chercher un autre gardien donc pour moi, c’était plutôt clair. Comme toujours, j’essaye de prendre mes décisions et à la fin, on s’est dit que c’était peut-être mieux que je parte. C’était quand même un peu flou et pas très clair dès le début. Il y avait la possibilité que je joue. Après, la concurrence avec Alphonse, ce n’était pas quelque chose de nouveau. Mais ça ne m’a pas forcément dérangé parce que je voulais rester au club, c’était mon objectif. Déçu, ce n’est peut-être pas le mot, mais bien sûr, c’est un club qui a de grands objectifs. C’était un club où je me voyais atteindre des objectifs personnels. Maintenant, je suis dans un club qui est en train de grandir. Donc je suis quand même très content d’être à Francfort », a lancé, dans le Canal Football Club, l’international allemand, qui a donc fait un choix sportif, sachant qu’il est titulaire indiscutable dans son club de coeur, alors qu’il aurait une nouvelle fois été numéro deux au PSG...