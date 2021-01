PSG : Leonardo en a vu assez, un transfert à 9 ME se prépare

Dans : PSG.

Bonne pioche du mercato estival, Alessandro Florenzi a déjà convaincu Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite conclure le transfert définitif du latéral droit prêté avec option d’achat par la Roma.

Contrairement à Danilo Pereira, qui n’a pas été aidé par les choix étranges de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, Moise Kean et Alessandro Florenzi, eux aussi arrivés en fin de mercato estival, donnent entière satisfaction au Paris Saint-Germain. L’attaquant sous contrat avec Everton a déjà inscrit 11 buts sous le maillot parisien et fait l’objet de négociations pour son transfert définitif. L’Italien a convaincu le club de la capitale, tout comme son compatriote dont le dossier s’annonce beaucoup plus simple.

En effet, le média transalpin Il Tempo nous apprend que Leonardo a pris la décision de lever l’option d’achat de son prêt. Le directeur sportif du champion de France a déjà communiqué son intention à la Roma qui devrait donc recevoir les 9 millions d’euros convenus l’été dernier, en plus des 500 000 euros pour le prêt payant. Une bonne affaire en perspective pour le Paris Saint-Germain qui a rapidement installé Alessandro Florenzi dans son équipe type.

Florenzi a le champ libre

Il est vrai que l’ancien joueur du FC Valence n’a pas affaire à une concurrence féroce à son poste, Colin Dagba et Thilo Kehrer n’ayant pas toujours brillé ces dernières saisons. Mais le latéral de 29 ans a eu le mérite de saisir immédiatement sa chance, notamment grâce à une excellente qualité de centre, une qualité dont les Parisiens ont longtemps manqué à cette position. Le natif de Rome, euphorique après son premier titre remporté en carrière lors du Trophée des Champions, sera donc ravi de continuer à remplir son palmarès avec le pensionnaire du Parc des Princes.