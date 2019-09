PSG : Leonardo doute de Tuchel, José Mourinho se pointe !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

La simple nomination de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG a fait perdre beaucoup de crédit à Thomas Tuchel.

Alors qu’il avait trouvé son allure de croisière, avec cinq victoires de suite sans encaisser de but, et notamment face au Real (3-0) et l’OL (1-0), le club de la capitale est tombé de haut mercredi. Sur sa pelouse du Parc des Princes, Paris a effectivement chuté contre Reims (0-2) pour la deuxième fois de cet exercice 2019-2020, un mois après son revers à Rennes (1-2). Deux faux-pas en championnat qui font tâche en ce début de saison. De quoi placer Thomas Tuchel sur un siège éjectable ? Certains médias le pensent, CalcioMercato en tête.

D’après le site italien, l’entraîneur allemand ne ferait toujours pas l'unanimité dans l'esprit de Leonardo. Et deux coachs sont déjà présentés comme de possibles remplaçants. Il s’agit de José Mourinho et Massimiliano Allegri. Libres de tout contrat depuis leurs départs respectifs de Manchester United et de la Juventus, les deux techniciens seraient ouverts à une arrivée au PSG. Mais pour cela, il faudra sûrement attendre la fin de cette saison et les résultats de Tuchel en Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien de Dortmund est donc de plus en plus sous pression avec toutes ces rumeurs...