PSG : Leonardo crie au scandale contre Kimpembe

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a vivement réagi à l'annonce de la suspension pour 4 matchs de Presnel Kimpembe expulsé lors de Rennes-PSG.

La commission de discipline de la LFP n’a pas été tendre avec Presnel Kimpembe, qui a pris 4 matchs de suspension suite à son expulsion dimanche soir lors du match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Et cette lourde sanction a fait sortir Leonardo de ses gonds. Pour le dirigeant brésilien du PSG, cette punition est totalement hallucinante, Leonardo faisant évidemment un parallèle avec les décisions de cette même commission disciplinaire suite aux incidents du récent match entre Monaco et Lyon. Deux poids deux mesures qui mettent en colère le directeur sportif. Joint par l’Agence France Presse, Léo est monté dans les tours, même s’il ne conteste pas le fait que Presnel Kimpembe soit fautif.

« Je trouve complètement incohérent qu'une faute de jeu soit sanctionnée de cette manière en fin de Championnat, c'est la plus grosse sanction pour une faute de jeu cette saison. Il est en retard, c'est une faute importante, mais, que ce soit la plus grosse sanction de la saison, c'est démesuré. Pour la bagarre Lyon-Monaco, un seul joueur a pris trois matches, et Kimpembe prend quatre matches avec le sursis, c'est complètement incohérent. En commission, ils n'ont jugé que la faute, il n'y a pas eu d'autres discussions sur ce qui s'est passé lors du retour aux vestiaires », a fait remarquer Leonardo, qui affirme donc que l’insulte lancée par le défenseur du Paris Saint-Germain vers le banc rennais n’a pas été prise en compte pour ces quatre matchs de suspension. Presnel Kimpembe risquait jusqu'à 10 matchs de suspension suite à son expulsion et ses propos lors du match contre Rennes.