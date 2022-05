PSG : Leonardo craque pour virer Pochettino

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est en plein travail alors que la saison 2021-2022 se termine. Mais les choix de Leonardo suscitent bien des interrogations, notamment au moment de trouver un remplaçant à Mauricio Pochettino.

Dans une semaine, les joueurs et le staff du PSG seront en vacances, et c’est peu dire que le flou n’a jamais été aussi intense autour de l’avenir du club de la capitale. Bien évidemment, le dossier Kylian Mbappé occupe tous les esprits, et c’est normal. Que le meilleur footballeur du monde puisse quitter le club de la capitale gratuitement pour rejoindre le Real Madrid est un choc qui va ébranler le champion de France s’il se produit. Mais, il y a un autre dossier qui fait grimper la température du côté du Camp des Loges, c’est celui de l’entraîneur. Car là encore on commence à ne plus vraiment comprendre la stratégie de Nasser Al-Khelaifi et du Qatar. On le sait, le PSG rêve de faire venir Zinedine Zidane, mais pour l’instant cela reste au stade du rêve, car Zizou est lui dans l’attente de savoir ce qu’il adviendra du poste de sélectionneur de l’équipe de France après le Mondial au Qatar. Faute de Zidane, Leonardo doit donc trouver un autre entraîneur.

Zidane au PSG, le rêve ne se confirme pas

Ces derniers mois, différents noms ont circulé, mais si la perspective de venir prendre un gros chèque à Paris intéresse du monde, les « stars » de la profession ont toutes un travail et ne se précipitent pas pour venir remplacer Mauricio Pochettino. Conscient d’être sous pression quand même, ce dernier a ironisé lorsque son avenir parisien a été évoqué avant le match à Montpellier. « Je pense que je suis toujours l’entraîneur du club non ? Et comme entraîneur je suis toujours dans l’organigramme du club », s'est amusé l’ancien manager de Tottenham. Pour Leonardo, il y a donc du travail, et le directeur sportif brésilien multiplie les contacts. Tandis que la piste qui mène à Antonio Conte a pris du plomb dans l’aile, d’autant plus que les Spurs sont revenus à un point d’Arsenal et de la Ligue des champions à deux journées de la fin de la Premier League, Leonardo doit désormais viser un peu moins dans le haut de gamme.

Remplacer Pochettino, Leonardo a du mal

C’est dans ce cadre que selon Foot Mercato, le dirigeant du Paris Saint-Germain a rencontré un entraîneur qui a fait un bref passage en Ligue 1 du côté de Nantes, Sergio Conceiçao. Leonardo sait bien que ce dernier n’est pas un nom à même de soulever de joie les supporters du PSG, mais Leonardo ne veut se fermer aucune porte. Sergio Conceiçao est actuellement aux commandes du FC Porto, champion du Portugal, mais dont le passage en Ligue des champions, puis en Europa League a été anecdotique, son équipe se faisant sortir par l’Olympique Lyonnais. L'hypothèse même de voir l'ancien coach de Nantes venir entraîner le Paris Saint-Germain a déjà fait bondir les réseaux sociaux, lesquels se demandent si Leonardo n'a pas déjà compris qu'il allait lui aussi être viré par le Qatar et qu'il ne devait pas trop s'impliquer dans le futur recrutement. « Les rêves n’existe pas pour des gens comme nous.. autant avoir Pascal Dupraz », « Faut arrêtez Léonardo ne fait plus parti de la famille PSG il est détestable », les quolibets sont tombés après ces révélations sur une rencontre entre Leonardo et Conceiçao.