PSG : Leonardo coince Neymar et les autres entre quat'z'yeux

Tuchel a reconnu qu'une explication avait eu lieu vendredi au PSG suite aux vidéos de l'anniversaire de Cavani, Di Maria et Icardi. A priori, Leonardo a exprimé sa colère.

Depuis l’apparition sur les réseaux sociaux des vidéos de l’anniversaire commun de trois joueurs du PSG, qui avait lieu jeudi soir, 48h après la défaite à Dortmund, cela tousse encore du côté du club de la capitale. Présent ce samedi en conférence de presse, Thomas Tuchel semblait gêné aux entournures sur ce dossier, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain avouant quand même du bout des lèvres qu’il n’avait pas aimé ces images d’Edinson Cavani, Angel Di Maria, Mauro Icardi où l’on voyait également Neymar et Ander Herrera se lâcher. Et Tuchel de préciser qu’une explication avait eu lieu en marge de l’entraînement.

Mais selon L’Equipe, Leonardo, silencieux depuis sa sortie remarquée après PSG-OL, s’est invité dans le vestiaire vendredi. Et si le directeur sportif brésilien du club de la capitale est venu à la rencontre des joueurs et du staff ce n’est pas pour rien. En effet, Leonardo aurait fait savoir à Neymar, Cavani et les autres qu’il avait détesté voir apparaître ces images d'une grosse fête. Et qu’étaler tout cela sur les réseaux sociaux deux jours seulement après la défaite à Dortmund, qui avait mis en colère les supporters, était pathétique et anormal. Le dirigeant brésilien est bien conscient que cette séquence est désastreuse pour l'image du Pari SG, où les joueurs semblent totalement hors de contrôle. Il faut désormais savoir si Leonardo a encore un quelconque pouvoir auprès des footballeurs parisiens au quotidien.