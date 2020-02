PSG : Mieux vaut se taire, Tuchel évite de gâcher la fête

Dans : PSG.

Même s'il a refusé de répondre directement à deux questions sur la fête de jeudi soir de ses joueurs, l'entraîneur du PSG a eu bien du mal à masquer sa désolation.

Thomas Tuchel s’en doutait, il allait devoir répondre à une question sur les vidéos diffusées vendredi sur les réseaux sociaux où l’on voyait plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain, et non des moindres, faire la fête à l’occasion des anniversaires d’Edinson Cavani, Mauro Icardi et Angel Di Maria. Le visage très tendu, l’entraîneur allemand du PSG a accepté de répondre sans toutefois livrer le fond de sa pensée, même s’il est apparu très clairement qu’il n’avait pas du tout apprécié ce qu’il avait vu.

Et Thomas Tuchel d’avouer que cela avait été un sujet de discussion vendredi à l’entraînement du Paris Saint-Germain. Sans dévoiler les secrets de cette conversation avec les joueurs, le coach allemand semble encore une fois agacé, tout comme il l’avait été lors de l’anniversaire de Neymar. « J’ai vraiment été très surpris vendredi de voir ces vidéos. On en a parlé en interne, mais cela doit rester en interne, c’est un choix qui leur est libre, oui, c’est la vie privée, oui, mais on en a parlé (…) Nous ne sommes pas heureux de ces images, et je ne vais arrêter de dire mon avis à ce groupe pour grandir. Mais je ne veux pas donner des conseils au PSG, ce n’est pas mon rôle », a lancé un Thomas Tuchel, visiblement marqué par cette fête dont visiblement il n'était pas du tout informée.