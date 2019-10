PSG : Leonardo avait bien trouvé le remplaçant de Neymar cet été !

Dans : PSG, Mercato.

Personne n’en doutait au moment de faire le bilan du mercato au début du mois de septembre, mais Leonardo n’a pas chômé pendant l’été.

Le directeur sportif parisien, qui venait de reprendre ses fonctions après un trou de six ans, a du gérer de nombreux départs, le feuilleton Neymar et le recrutement afin de renforcer des postes cruciaux. En plus de cela, « Leo » a mis la cerise sur le gâteau en récupérant Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais rien n’arrête le dirigeant brésilien, qui a clairement envie de mettre le PSG au sommet de l’Europe, et compte proposer à Thomas Tuchel l’effectif le plus compétitif possible.

Ainsi, ce jeudi, le Corriere dello Sport révèle qu’en toute fin du marché des transferts, le Brésilien a insisté pour récupérer Paolo Dybala, même quand il savait que Neymar ne partirait pas. Limité financièrement, il a proposé à la Juventus un prêt payant de 5 ME, avec une option d’achat à discuter par la suite. Une preuve que le PSG lorgnait bien sur l’Argentin, et aurait probablement mis les 80 ME nécessaires à sa venue si jamais Neymar avait été vendu au FC Barcelone pendant l’été. Un plan B que Leonardo a tout de même tenté de boucler, sans succès, dans les derniers jours du mercato.