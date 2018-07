PSG : Leonardo au Milan AC, il peut faire très mal à Paris d'entrée de jeu

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Avec le changement brutal de direction au Milan AC, le Paris Saint-Germain peut d'ores et déjà commencer à trembler pour Thiago Silva.

Ce n'est pas une nouveauté, mais le club de la capitale française recherche activement un nouveau défenseur central cet été pour faire plaisir à Thomas Tuchel, qui ambitionne de jouer en 3-5-2. Alors que l'entraîneur allemand voulait avant tout se baser sur Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe, il va peut-être devoir revoir ses plans, car Paris pourrait subir une offensive totalement inattendue pendant ce mercato. En effet, d'après Gilles Favard, Thiago Silva a clairement une chance de retourner au Milan AC au cours des prochaines semaines.

« Leonardo et Thiago Silva sont très amis. Il l'a fait venir au PSG. Il veut un défenseur central au Milan AC. Et sa priorité, c'est Thiago Silva. Un départ de Paris ? Je suis prêt à le parier, oui. Après, peut-être qu'il va rester, car il ne va pas pouvoir pour telle ou telle raison. Mais le Milan va tout faire pour le recruter. Donc ça pourrait bouger. En plus, il ne coûterait pas si cher que cela. Et cela explique aussi que le PSG soit à fond sur Boateng. Bonucci ? Pas si sûr pour le PSG. Leo l'aime bien, il veut faire venir Thiago Silva pour le mettre avec Bonucci », a expliqué, sur La Chaîne L'Equipe, le consultant, qui estime donc que le nouveau directeur général du club rossonero, et ancien joueur et directeur sportif du PSG, pourrait donner un double coup de bambou au champion de France en allant chercher O Monstro, et en conservant Bonucci.