PSG : Leonardo adore ce buteur, il vaut déjà 30 ME à 17 ans

Sous la houlette de Leonardo, le Paris Saint-Germain tentera chaque été de recruter des joueurs à très fort potentiel en post-formation.

Après s’être attaché les services de Mitchel Bakker ou encore de Marcin Bulka l’été dernier, le club de la capitale pourrait bien jeter son dévolu sur un attaquant lors du prochain mercato estival. En effet, à en croire les informations obtenues par Foot Mercato, le PSG fait partie des nombreux clubs intéressés par le profil de Talles Magno, qui évolue à Vasco de Gama du haut de ses 17 ans. Décrit comme un joueur très rapide et doté de belles qualités techniques, le Brésilien est un avant-centre capable de jouer sur les ailes si besoin.

Au Brésil, il est véritablement considéré comme une petite bombe à tel point que Vasco de Gama ne négociera pas son départ pour moins de 30 ME, alors que sa clause libératoire est fixée à 50 ME. Outre le Paris Saint-Germain, Liverpool, le FC Séville, la Lazio Rome, le Bayer Leverkusen et Benfica sont sur le coup et suivent attentivement les prestations de ce buteur brésilien. En janvier dernier, l’intérêt de la Juventus Turin avait également filtré pour ce buteur prometteur. Le champion d’Italie en titre pourrait même s’avérer être le plus sérieux concurrent du Paris Saint-Germain dans ce dossier car à l’époque, la Vieille Dame était à deux doigts de soumettre une offre officielle à Vasco de Gama avant de finalement faire machine arrière pour des raisons encore inconnues. Reste maintenant à voir si Leonardo tentera cet énorme pari, très risqué au vu du prix du joueur ou s’il se concentrera sur des cibles moins chères pour ce genre d’opération avec des jeunes en post-formation…